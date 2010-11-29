Раскрыта секретная переписка дипломатов США

Обнародованная переписка включает данные о внешнеполитической стратегииСША в отношении многих стран, коррупции и характеристику мировыхлидеров, включая российских, сообщает «Лента.Ру».

Президента России Дмитрия Медведева американцы называют бледным инерешительным, премьер-министра Владимира Путина — альфа-самцом. ВКремле отказались комментировать характеристики российского президента визложении немецкого журнала,пишет «Коммерсант».

Впрочем, в публикациях WikiLeaks досталось многим мировым лидерам. Какявствует из обложки Der Spiegel, о канцлере Германии Ангеле Меркель вдокументах говорится, что «она избегает риска» и «редко бываеткреативной». Президент Франции Никола Саркози назван голым королем,афганский лидер Хамид Карзай — параноиком, а Махмуда Ахмадинежадакоротко окрестили Гитлером.

Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс заявил, что информацияWikiLeaks «ставит наших дипломатов, разведчиков и людей во всем мире,которые работают с США для поддержки дипломатии и прозрачности в работеправительств, в опасное положение».