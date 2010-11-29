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«Роспечать-НТ» раздает «Кока-Колу» и чупа-чупсы за детские рисунки!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Роспечать-НТ» раздает «Кока-Колу» и чупа-чупсы за детские рисунки!

29 ноября 2010, 13:22Общество
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