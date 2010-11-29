«Роспечать-НТ» раздает «Кока-Колу» и чупа-чупсы за детские рисунки!

В конкурсе рисунков могут поучаствовать дети и подростки до 15 лет. Наконкурс принимаются рисунки формата А3 или А4, нарисованные карандашами,фломастерами, красками.Всех участников ждут подарки - Кока-Кола за рисунки формата А3 иЧупа-Чупс за каждый рисунок формата А4.

На обратной сторонеобязательно указывайте название рисунка, имя, фамилию и возраст автора,номер телефона (участника или родителей). Количество работ от одногоучастника не ограничивается.

С 13 по 26 декабря приносите рисунки в киоски «Роспечать». Все рисунки будут опубликованы для голосования на сайте TagilCity.ru и одновременно с этимразмещены на информационных стендах «Роспечати».

Победителей в 9 номинациях определят посетители Tagilcity.ru совместно спартнерами акции. Каждому из победителей по итогам голосования вручатсладкий подарок от компании «Роспечать-НТ». Итоги конкурса будутподведены 29 декабря.

Начинайте рисовать уже сейчас - самые креативные, яркие, интересные работы будут отмечены призами и подарками!