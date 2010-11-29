Школьников зовут мастерить скворечники

В нём участвуют ребята от 7-ми до 15-ти лет. За самый лучший скворечник победитель получит ноутбук. Среди других призов: велосипед, сотовый телефон и 100 килограммов мороженого. Как рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» организатор конкурса Ольга Вертунова, школьники и воспитанники детских домов уже принесли более 20-ти скворечников. Многие из них - настоящие произведения архитектурного искусства: резные, красочные, яркие. Продлится конкурс до 15-го декабря. А значит, скворечников - участников станет ещё больше. Зачем же гостинице «Лесная» столько домиков для птиц? Организаторы решили построить целый «Лесной город» - так будет называться парк при гостинице.