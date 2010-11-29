Строительство метанольного завода начнут финансировать в апреле
29 ноября 2010, 19:15ОбществоАнка
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Такую дату запланировали во время визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики Петра Коларжа, на совещании по строительству завода.
Генеральный директор ЗАО «УралМетанолГрупп» Максим Гердт рассказал членам чешской делегации о ходе реализации проекта. Партнеры осмотрели площадку под строительство. Кроме того, участники совещания детализировали условия контракта: 50% оборудования для будущего метанольного завода поставят чешские компании, отмечает пресс-служба Уралхимпласта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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