Тагильчанок, недавно ставших мамами, с Днём матери поздравила Валентина Исаева

106 мам получили в подарок пледы для новорождённых. Часть женщин получили их из рук мэра города лично, остальным (как правило, тем, кто находится в тяжелом состоянии) пледы будут переданы позже. Пациентки вагонского роддома отметили, что после помывки условия здесь улучшились, отмечают в пресс-службе администрации города. А мамочки из перинатального центра в очередной раз поделились хорошими впечатлениями от просторных палат, современной техники и внимательного персонала.