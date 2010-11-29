Тагильчанок, недавно ставших мамами, с Днём матери поздравила Валентина Исаева
29 ноября 2010, 19:03ОбществоАнка
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Глава Нижнего Тагила посетила роддом Центральной горбольницы №1 на Вагонке и перинатальный центр.
106 мам получили в подарок пледы для новорождённых. Часть женщин получили их из рук мэра города лично, остальным (как правило, тем, кто находится в тяжелом состоянии) пледы будут переданы позже. Пациентки вагонского роддома отметили, что после помывки условия здесь улучшились, отмечают в пресс-службе администрации города. А мамочки из перинатального центра в очередной раз поделились хорошими впечатлениями от просторных палат, современной техники и внимательного персонала.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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