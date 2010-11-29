В Екатеринбурге не хватает персонала для детских садов

В ходе лекции для студентов УрГПУ Умникова рассказала, что в ближайшиегоды в городе будет открыто 22 новых садика. «Сейчас идет большая работав рамках областной программы. До 2014 года у нас будет создано более 15тысяч мест в садиках. И одна из главных проблем – кто там будетработать, речь идет именно о квалифицированных кадрах. Поэтому имейтеввиду, что в этих садиках должен кто-то работать», – цитирует«УралПолит.Ru» Евгению Умникову.