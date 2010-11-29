Во Владивостоке из-за гололеда столкнулись 11 авто

Представители ГИБДД Владивостока сообщают, что причиной аварии сталгололед на дорогах. По предварительной информации, пострадавших нет.Как сообщает «Новый регион», инцидент произошел в центре города, врайоне улицы Светланской. Водитель рейсового автобуса не справился суправлением на гололеде и столкнулся с впереди идущими автомобилями.