Вынесен приговор по делу Артёма Борисова
3 года условно получит прапорщик, сражавшийся в спарринге с Артемом Борисовым.
Напомним, в марте во время вступительных испытаний в нижнетагильский отряд спецназа скончался 28-милетний Артем Борисов. Он успешно прошёл полосу препятствий, после чего ему предстояло выстоять в спарринге с бойцами отряда. Во время боя он получил серьёзные повреждения головного мозга и скончался. У него осталась шестилетняя дочь. Вдова Артёма Анна подала в суд на воинскую часть.
В пятницу приговор по этому дёлу вынес нижнетагильский гарнизонный военный суд. Прапорщик, стоявший в поединке против Артёма Борисова получил три года условно. Воинскую часть обязали выплатить 800 тысяч рублей семье Артёма. По словам адвоката Анны Борисовой Игоря Устинова, подавать кассационную жалобу на приговор они будут только в том случае, если это же сделают представители отряда спецназа.
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