Вынесен приговор по делу Артёма Борисова

Напомним, в марте во время вступительных испытаний в нижнетагильский отряд спецназа скончался 28-милетний Артем Борисов. Он успешно прошёл полосу препятствий, после чего ему предстояло выстоять в спарринге с бойцами отряда. Во время боя он получил серьёзные повреждения головного мозга и скончался. У него осталась шестилетняя дочь. Вдова Артёма Анна подала в суд на воинскую часть.