Автоворы умудрились угнать две «Газели» «не на ходу»
29 ноября 2011, 18:33ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Машина сломалась? Для угонщиков это не проблема. Две грузовые Газели, бывшие «не на ходу», угнаны за сутки.
У дома 20 на Попова месяц стоял тентованный грузовичок. У него в двигатель попал тосол, и машине требовался серьезный ремонт. А этим утром хозяин не нашел ее там, где оставил. Вероятно, автоворы Газель куда-то отбуксировали.
И так же на улице Перова у другой грузовой Газели оказалось пробито колесо. Водитель решил заменить его на следующий день и оставил машину. А утром, когда на маршрутке приехал с новым колесом, свою Газель на месте не обнаружил.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей