Автоворы умудрились угнать две «Газели» «не на ходу»

У дома 20 на Попова месяц стоял тентованный грузовичок. У него в двигатель попал тосол, и машине требовался серьезный ремонт. А этим утром хозяин не нашел ее там, где оставил. Вероятно, автоворы Газель куда-то отбуксировали.

И так же на улице Перова у другой грузовой Газели оказалось пробито колесо. Водитель решил заменить его на следующий день и оставил машину. А утром, когда на маршрутке приехал с новым колесом, свою Газель на месте не обнаружил.