Буква Ё тагильчанам нужна. Хотя бы, для крепкого словца

Кандидат филологических наук Нижнетагильской социально-педагогической академии Оксана Боярских уверена, что без этого знака русский язык через несколько лет может измениться практически до неузнаваемости. Во-первых буква Ё оформляет слова согласно языковой традиции. Во-вторых, помогает различать похожие слова. Например, как без контекста отличить небо от нёба? Тут то и приходят на помощь заветные две точки, или, по научному, диэрезис, говорит Оксана Боярских. По её словам, в детских книгах использовать букву Ё обязательно нужно – ведь дети самостоятельно не смогут определить, как правильно читается то или иное слово. И, в конце концов, «ёлки» могут превратиться в «елки».

Известный дизайнер Артемий Лебедев на своём сайте «ководство.Ру» даже посвятил букве Ё отдельный параграф. Он уверен, что буква Ё помогает справиться с разночтениями. И обязательна в редких топонимах. Например, гости из столицы, путешествующие по Уралу, без посторонней помощи не поймут, как правильно называется небольшой шахтёрский посёлок под Нижним Тагилом – Лёвиха или Левиха. К слову, существуют в мире местечки, названия которых содержат целых три буквы Ё - это район Хельсинки Тёёлё и якутская река Бёрёлёх. Не мало путаницы из-за этой буквы возникает с фамилиями. Семья Елкиных из Барнаула лишилась наследства из-за того, что оно было оформлено на Ёлкиных.

Куда менее драматично складывается судьба тагильчанина Дмитрия Воробьёва. С тех пор, как в паспортном столе он уговорил оформить документ с буквой Ё, в разных ведомствах часто возникают разночтения. И на бумаге иногда существует два Дмитрия – Воробьёв и Воробьев.

Что уж говорить об обладателях редкой фамилии французского происхождения – Ё. Эти тёзки буквы с двумя точками уж точно не потерпят её исключения из алфавита. Для рядовых тагильчан вопрос «Ё или не Ё» не стоит вообще – как же без этой чудо-буквы вворачивать крепкое словцо?