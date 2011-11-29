Дефицит бюджета Нижнего Тагила 2012 года составит больше ста миллионов рублей

Заявки подаются до 3 декабря по адресу: 622034, Администрация города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 412. Телефон для справок: 42-16-41

Для тех, кто не сможет или не захочет посетить слушания, можно привести основные цифры бюджета 2012, 2013 и 2014 годов, которые отражены в проекте.

Прогнозируемый объем доходов бюджета Нижнего Тагила составит 5 877 664,4 тыс. рублей, в том числе объем трансфертов из областного бюджета –2 572 407,4 тыс. рублей. Расходы же бюджета составят 5 988 777,4 тыс. рублей. Таким образом, бюджет следующего года будет дефицитным, причем дефицит составит 111 113,0 тыс. рублей.

По прогнозам, объем доходов бюджета на 2013 год составит 4 107 438,0тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 793 422 тыс. рублей. В 2014 году в сумме 4 333 249,0тыс. рублей, в том числе объем средств из областного бюджета – 865 368,0тыс. рублей. Дефицит бюджетов города на 2013 и 2014 года не предусмотрен.