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Дефицит бюджета Нижнего Тагила 2012 года составит больше ста миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дефицит бюджета Нижнего Тагила 2012 года составит больше ста миллионов рублей

29 ноября 2011, 11:45Общество
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