Голоса за участников фотоконкурса «Мисс и Мистер Первоцвет. Фотоверсия» будут проверены на накрутки
29 ноября 2011, 21:09Общество
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Впереди традиционная проверка голосов на накрутки.
У участников будут сняты все накрутки. По какому принципу определяются накрутки - эта информация нами не раскрывается, однако участники и их болельщики могут быть спокойны, если не применяли те или иные методы накручивания голосов, - все честные голоса у участников будут оставлены.
Проверка будет проходить 30 ноября и 1 декабря, а само голосование продлится до 12.00 1 декабря. Поэтому успевайте оставить свой голос за понравившегося участника фотоконкурса «Мисс и Мистер Первоцвет. Фотоверсия», пока конкуренты не обошли ваших любимчиков! Желаем всем участникам удачи и победы в финале, который пройдет в ГДМ 2 декабря. Начало в 15.00.
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