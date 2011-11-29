Honda решилась на выпуск заряженного гибрида

«Заряженный» хэтчбек Honda CR-Z — iCF Mugen — получил форсированный бензиновый двигатель Хонда объемом 1,5 литра. Его мощность за счет установки механического нагнетателя, модернизированной впускной системы и перепрограммирования блока управлением мотором возросла со 113 до 175 лошадиных сил. Помимо этого агрегата, в состав гибридной силовой установки также входит небольшой электромотор и комплект литий-ионных аккумуляторов.

По словам представителей ателье, с нуля до «сотни» такой автомобиль сможет ускоряться за 6,1 секунды, что на три секунды быстрее стандартного Honda CR-Z. Максимальная скорость «заряженной» версии составит 209 километров в час. Как отметили в Mugen, специалисты все еще занимаются доводкой машины, поэтому эти показатели не являются окончательными.