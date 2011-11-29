Какой цвет волос будет в моде в 2012 году?

Эффектные брондинки

Похоже, мировые стилисты настолько боятся отвечать на вопрос, кто же красивее – брюнетки или блондинки, что предложили идеальное решение, которое всех устраивает. Самым актуальным бьюти-трендом нового сезона стал цвет бронд (brond), который появился благодаря слиянию светло-русого (blond) и коричневого (brown) оттенков волос (на фото).

«Брондинками» уже успели побывать многие голливудские актрисы, но теперь настала эпоха моделей-брондинок.Yves Saint Laurent, Ralph Lauren и Valentino выбрали героинями своих новых коллекций девушек с золотисто-каштановыми волосами, которые смотрятся естественно и роскошно одновременно.

Самая яркая представительница брондинок – Аризона Мьюз (Arizona Muse), которая меняет оттенки волос, как перчатки. Благодаря удачному профессиональному окрашиванию, локоны Аризоны меняют свои оттенки, как хамелеон. На показе Emilio Pucci волосы модели имеют теплый медовый отлив, а на дефиле Marni они выглядят больше каштановыми, с холодным подтоном капучино.

Брондирование – самый универсальный метод, поскольку бронд подходит женщинам абсолютно всех национальностей и типов внешности. Если вы собираетесь окрашивать волосы самостоятельно, то выбирайте средства, в названии которых обязательно присутствуют слова «золотой», «каштан» или «темный блонд». В бронд очень легко перекраситься обладательницам русых, пшеничных, каштановых волос. Темноволосым модницам придется пройти процедуры поэтапного осветления, но результат того стоит.

Нестареющая платина

Родиться блондинкой – это удача, а превратиться в девушку со светлыми волосами – искусство. О копне шикарных платиновых локонов, как у знаменитых кинодив золотого века Голливуда, мечтают многие девушки, и если вы принадлежите ких числу, то самое время действовать.

Образец для подражания – топ-модель Джессика Стэм (Jessica Stam), которая, кстати, совсем недавно посетила Москву. Участвуя в дефиле Mercedes Benz Fashion Weel Russia, Джессика доказала модной публике, что ее внешность – вовсе не результат «Фотошопа»: пышная платиновая шевелюра топ-модели опровергает все домыслы о том, что после осветления волосы теряют свою силу и красоту. Это доказывают и участницы показов Miu Miu, Chanel, Nina Ricci и Balmain, которые внесли в коллекции голливудский шарм.

Если вы хотите, чтобы ваши волосы стали такими же белокурыми, как у куклы Барби, то ищите красящие средства с указаниями на холодные оттенки блонда, часто такие тона называют «платиновый» или «скандинавский». Только заранее примите тот факт, что если вы хотите стать платиновойблондинкой с первого окрашивания, то лучше довериться профессионалу.

Как черная пантера

Жгучие брюнетки также не сдают свои позиции в рейтингах мировой. моды. Главное – запомнить, что сейчас снова актуален радикальный черный цвет волос, как у девушек из Азии или Африки. Поэтому ориентироваться стоит на look супермодели Шанель Иман (Chanel Iman), которая хоть имеет далеко не европейские корни, но умеет преподнести свои темные волосы, как настоящее сокровище.