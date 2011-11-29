Компания Subaru рассекретила спорткупе BRZ
Компания Subaru распространила первые фотографии серийного заднеприводного спорткупе BRZ, мировая премьера которого пройдет на Токийском моторшоу, открывающемся для представителей прессы 30 ноября.
Новинка была разработана совместно с «Тойотой», показавшей свою версию этой машины — GT 86 — днем ранее. Купе двух японских марок отличаются друг от друга только оформлением переднего бампера, дизайном колесных дисков и немного другими задними фонарями. Возможно, что небольшие отличия можно найти и в интерьере, однако фотографий салона BRZ пока нет. Техническая начинка обоих автомобилей, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что Subaru будет мощнее «Тойоты», полностью идентична.
Таким образом, у Subaru BRZ то же самое заднеприводное шасси с «МакФерсоном» спереди и двухрычажкой сзади, а также двухлитровый атмосферный оппозитник с непосредственным впрыском топлива под капотом. Мощность мотора составляет 200 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 205 Нм доступен при 6600 оборотов в минуту. Двигатель сможет работать в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонным «автоматом» со спортивным и ручным режимом. В последнем случае передачи можно будет менять подрулевыми лепестками.
В Европе купе Toyota появится к лету следующего года. Когда на этот рынок выйдет вариант от Subaru пока не уточняется.