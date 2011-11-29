Компания Subaru рассекретила спорткупе BRZ

Новинка была разработана совместно с «Тойотой», показавшей свою версию этой машины — GT 86 — днем ранее. Купе двух японских марок отличаются друг от друга только оформлением переднего бампера, дизайном колесных дисков и немного другими задними фонарями. Возможно, что небольшие отличия можно найти и в интерьере, однако фотографий салона BRZ пока нет. Техническая начинка обоих автомобилей, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что Subaru будет мощнее «Тойоты», полностью идентична.

Таким образом, у Subaru BRZ то же самое заднеприводное шасси с «МакФерсоном» спереди и двухрычажкой сзади, а также двухлитровый атмосферный оппозитник с непосредственным впрыском топлива под капотом. Мощность мотора составляет 200 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 205 Нм доступен при 6600 оборотов в минуту. Двигатель сможет работать в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонным «автоматом» со спортивным и ручным режимом. В последнем случае передачи можно будет менять подрулевыми лепестками.