Прототип Mazda6 на автосалоне в Токио дебютировал

Четырехдверное купе, как именуют новинку в Mazda, получило выдающуюся решетку радиатора, 20-дюймовые колесные диски из легких сплавов. Габариты концепта составляют 4850 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1430 мм в высоту. В салоне машины установлены обшитые кожей сиденья и информационно-развлекательная система. Под капотом Mazda Takeri установлен дизельный двигатель Skyactive объемом 2,2 л, агрегатируемый с шестискоростной автоматической коробкой передач. Благодаря технологии «старт-стоп» и системе рекуперации тормозной энергии i-ELOOP автомобиль может проехать на одном баке до 1500 км.