Специалисты считают задачу по оптимизации общественного транспорта Нижнего Тагила невыполнимой

Как сроки выполнения работ по Муниципальному контракту (с момента подписания до 29.12.2011 года), так и сроки работ, записанные в п.4 Технического задания (45 дней с момента заключения Муниципального контракта) - не могут быть признаны разумными. Можно с уверенностью заявить, что в такие сроки невозможно выполнить ни один из указанных в Техническом задании этапов работ, никакой из разделов этих работ. В мировой практике отсутствуют примеры выполнения заявленного объема работ в обозначенные сроки. В настоящий момент, например,подобные работы заказаны Администрацией городского округа Самары, срок выполнения которых определен в 18 месяцев. В городе Перми подобные работы были выполнены в течении двух лет (2008 – 2009 годы). В городе Санкт-Петербург на выполнение только одного подраздела рассматриваемого Технического задания, представляющего 1/20 часть всего объема работ, было отведено 4 месяца… Ориентировочные сроки выполнения работ по представленному техническому заданию составляют не менее 6 месяцев пишет в своем заключении о проекте оптимизации общественного транспорта Михаил Ростиславович.