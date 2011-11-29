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Специалисты считают задачу по оптимизации общественного транспорта Нижнего Тагила невыполнимой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специалисты считают задачу по оптимизации общественного транспорта Нижнего Тагила невыполнимой

29 ноября 2011, 17:12ОбществоВалерия Лошкарева
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