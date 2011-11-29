Специалисты считают задачу по оптимизации общественного транспорта Нижнего Тагила невыполнимой
Старший научный сотрудник Московского автомобильно-дорожного университета Михаил Якимов, житель города Пермь, официально утверждает, что муниципальный заказ по разработке оптимизации общественного транспорта Нижнего Тагила выполнить просто невозможно.
Информация об этом предоставлена TagilCity.ru общественной организацией «Тагильчане за трамвай», представитель которой как раз и беседовал с Михаилом Якимовым.
Понимая нынешнее неудовлетворительное состояние общественного транспорта, 27 октября администрация Нижнего Тагила опубликовала заказ на разработку проекта «Оптимизация движения общественного и индивидуального транспорта в городе Нижний Тагил». За эту работу заказчик планирует заплатить более 4 миллионов рублей. Но специалисты утверждают, что сроки его выполнения абсурдно малы.
Как сроки выполнения работ по Муниципальному контракту (с момента подписания до 29.12.2011 года), так и сроки работ, записанные в п.4 Технического задания (45 дней с момента заключения Муниципального контракта) - не могут быть признаны разумными. Можно с уверенностью заявить, что в такие сроки невозможно выполнить ни один из указанных в Техническом задании этапов работ, никакой из разделов этих работ. В мировой практике отсутствуют примеры выполнения заявленного объема работ в обозначенные сроки. В настоящий момент, например,подобные работы заказаны Администрацией городского округа Самары, срок выполнения которых определен в 18 месяцев. В городе Перми подобные работы были выполнены в течении двух лет (2008 – 2009 годы). В городе Санкт-Петербург на выполнение только одного подраздела рассматриваемого Технического задания, представляющего 1/20 часть всего объема работ, было отведено 4 месяца… Ориентировочные сроки выполнения работ по представленному техническому заданию составляют не менее 6 месяцев пишет в своем заключении о проекте оптимизации общественного транспорта Михаил Ростиславович.
Трудность выполнения качественного проекта и гарантируемая неточность в работе, выполненной в такие сроки, заключается в том, что за 45 дней невозможно отследить сезонные изменения пассажиропотока общественного транспорта.
Проект берется выполнить организация «УралГИПРОДОРНИИ», у сотрудников которой нет никакого опыта проведения подобных работ. Срок выполнения работ заканчивается уже в этом году, 29 декабря. Каково будет качество проведенных работ, и сможет ли этот проект адекватно отразить и оптимизировать систему общественного транспорта Нижнего Тагила, покажет время.
Фото предоставлено сайтом «Тагильский трамвай»
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru