Тагильских ледовых скульпторов оценили в Салехарде
29 ноября 2011, 12:08Общество
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В столице Ямала Салехарде подвели итоги Международного фестиваля ледовых скульптур «Полярная рапсодия».
В течение всей недели лучшие мастера из России, Латвии, Индии, Малайзии, США, Кореи и Канады создавали в ледовые композиции на заданную тему. А темой фестиваля в этом году стали сказки народов мира. Лучшей была признана композиция латвийских скульпторов по мотивам сказки «Тысяча и одна ночь».
Отличились также и молодые скульпторы из Нижнего Тагила Алексей Татаринов и Мария Мазунина. Они создали композицию «Чудо-юдо рыба-кит», за что были награждены именными часами.
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