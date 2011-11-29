Тагильских ледовых скульпторов оценили в Салехарде

В течение всей недели лучшие мастера из России, Латвии, Индии, Малайзии, США, Кореи и Канады создавали в ледовые композиции на заданную тему. А темой фестиваля в этом году стали сказки народов мира. Лучшей была признана композиция латвийских скульпторов по мотивам сказки «Тысяча и одна ночь».