В Нижнем Тагиле все готово к тому, чтобы арестованные смогли проголосовать

По закону, каждый арестованный, но не осужденный гражданин России имеет право участвовать в выборах. Таким правом сейчас обладает 3501 обвиняемый по Свердловской области.

Сотрудники УИС, а это чуть меньше 10 тысяч человек по всей Свердловской области, также могут принять участие в голосовании на территории оборудованных участков. В ГУФСИН уверяют, что никакой агитации среди сотрудников и заключенных проводиться не будет.