В Нижнем Тагиле все готово к тому, чтобы арестованные смогли проголосовать
29 ноября 2011, 15:42Общество
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В СИЗО и исправительных учреждениях Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, оборудовано 6 избирательных участков для голосования 4 декабря.
По закону, каждый арестованный, но не осужденный гражданин России имеет право участвовать в выборах. Таким правом сейчас обладает 3501 обвиняемый по Свердловской области.
Мы должны предоставить полную информацию данной категории граждан об их правах сообщил заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области Иван Моисеев.
Сотрудники УИС, а это чуть меньше 10 тысяч человек по всей Свердловской области, также могут принять участие в голосовании на территории оборудованных участков. В ГУФСИН уверяют, что никакой агитации среди сотрудников и заключенных проводиться не будет.
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