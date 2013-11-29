Неблагополучных мамочек Нижнего Тагила поздравили с Днём матери (ФОТО)

Повод на этот раз особенный – на праздник были приглашены матери, состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Главной целью мероприятия, по словам организаторов, стало укрепление семейных отношений и традиций, объединение женских интересов, восстановление достоинства женщины, повышение социального статуса материнства.

Праздник прошел в теплой семейной атмосфере, за красиво накрытыми столами. Представители администрации районов, председатели территориальных комиссий по делам несовершеннолетних поздравили матерей. Кроме того, специалисты провели беседы с женщинами: детский психолог «о секретах воспитания детей», а акушер-гинеколог – «о планировании семьи».

Фотографии предоставлены центром поддержки гражданских инициатив «Вместе»

В свою очередь, ЦПГИ представили собственную творческую программу, в которой участвовали дети и взрослые, презентовали свои танцевальные номера. На удивление, женщины приняли активное участие в программе, показали свои таланты, а победителям конкурса вручили подарочные сертификаты на посещение парикмахерских услуг и визажа.

Фотографии предоставлены центром поддержки гражданских инициатив «Вместе»

Женщинам было любопытно и приятно поучаствовать в создании великолепного букета из конфет. В интересных мастер-классах на самих женщинах было показано, как правильно наносить макияж, ухаживать за собой, а так же как быстро создать привлекательную прическу. «Чтобы выглядеть красиво, много времени не требуется, главное, полюбить себя и уделить время» – это было главной мыслью в мастер-классах. Все женщины получили массу приятных впечатлений и небольшие подарки рассказывают организаторы журналисту TagilCity.ru.

Фотографии предоставлены центром поддержки гражданских инициатив «Вместе»

Волонтеры в конце программы получили много слов благодарности. Остается надеяться, что девушки, некогда попавшие по разным причинам на учет ОДН, в глубине души поймут, что нет ничего лучше для женщины на свете, чем быть хорошей мамой.