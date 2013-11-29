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Новая подсветка Нижнетагильского драмтеатра: когда ее будут включать и где находится пульт управления (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новая подсветка Нижнетагильского драмтеатра: когда ее будут включать и где находится пульт управления (ФОТО, ВИДЕО)

30 ноября 2013, 00:55Общество
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