Новая подсветка Нижнетагильского драмтеатра: когда ее будут включать и где находится пульт управления (ФОТО, ВИДЕО)

Примерно в 17:20, немного позже обещанного срока, на удивление всех собравшихся: тех немногих, кто был в курсе мероприятия, журналистов, зевак, мимо проезжающих водителей и прохожих - зажглись огни театра всех цветов радуги.

Меняющиеся цвета, надо полагать, видны очень далеко. Сразу отметим, что такое эффектное зрелище тагильчане смогут видеть только по праздникам - в остальные дни подсветка будет статична. Журналист TagilCity.ru пообщался с представителем фирмы-подрядчика «Электростиль» - Павлом Васильевым. Эта компания из Екатеринбурга имеет большое портфолио. Среди работ - мост на остров Русский. Это вантовый мост во Владивостоке, соединяющий полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском. Имеет самый большой в мире пролёт среди вантовых мостов, длиной 1104 метра.

Напомним, на всю работу в Нижнем Тагиле ушло около двух месяцев. По периметру здания 400 современных светодиодных меняющих цвет светильников, каждый из которых управляется индивидуально. Над разработкой проекта «парящего здания» несколько месяцев кропотливо работали дизайнеры компании, идею которых пришлось реализовывать конструкторам. По словам Павла, здесь доступны 10 режимов, среди них - 2 светодинамики.

Отметим, что местоположение «пульта управления» подрядчики тщательно скрывают - для безопасности. Кстати, сам Павел, будучи исполнителем, имеет весьма интересную возможность управлять подсветкой при помощи своего мобильного телефона. Добавим, что, поскольку Нижнетагильский драматический театр в данном случае не субъект, а объект выполняемых работ, то питать подсветку будет электричество не «театральное». В период наружного ремонта, который театру еще предстоит, светильники необходимо будет убрать. А это процесс крайне сложный, так что надо полагать, что наш город еще не раз встретится с этим подрядчиком.

После уличной презентации, гости театра прошли на спектакль «Самоубийца». Среди зрителей, кстати, была замечена Исаева Валентина Павловна, экс-глава города. Перед началом постановки начальник управления культуры Капкан Владимир Иванович лично поблагодарил Данила Меркулова, представителя фирмы-подрядчика, за проделанную над внешним обликом театра работу.

Кстати, сегодня был еще один праздник - 70-летний юбилей художественного руководителя театра Игоря Булыгина. По словам Ольги Череповой, руководителя литературной части, 70 лет - это сумма 45-летнего юбилея актера, которое как раз сегодня, и 25 лет его художественной деятельности. Кстати, по словам Ольги Павловны, экс-глава города пришла поздравить именно Игоря Булыгина с днем Рождения.

Городской портал TagilCity.ru поздравляет Игоря Николаевича с юбилеем! Это чудесно, что преображение театра произошло именно в День Рождения замечательного тагильского актера! Предлагаем пользователям полюбоваться на это чудо техники.