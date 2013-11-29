Новый тренд: корпоративные тарифы становятся безлимитными

Особенность тарифной линейки «Корпоративный безлимит» от «МегаФона» заключается в возможности выбрать оптимальный пакет услуг для каждого сотрудника по принципу конструктора. В каждый пакет автоматически включена безлимитная связь с абонентами «МегаФон» внутри домашнего региона, определенный объем нетарифицируемых исходящих вызовов на другие номера (500, 1000 или 3000 минут) и 3000 SMS и MMS–сообщений. К тому же каждый пользователь получает от 3 до 9 ГБ интернет-трафика в зависимости от своих потребностей.

Дополнительно для каждого номера можно выбрать модификацию тарифа в зависимости от географии общения. Модификация S подходит для сотрудников, которые звонят только внутри региона. Вариант M разработан для корпоративных клиентов, которые помимо звонков в своем регионе, часто совершают междугородние вызовы по России. Пакет с модификацией L рекомендован для тех, кто часто ездит в командировки в разные регионы страны рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса Уральского филиала компании «МегаФон» Инна Смирнова.

Еще больше сэкономить на корпоративном общении, можно подключившись к программе «Скидка за стаж». Став участником программы лояльности, клиент может получить от 20% своих расходов на связь обратно на счет.