Пассажирам РЖД не рекомендуют заказывать билеты через терминалы

Из-за обновления программного обеспечения в настоящее время наблюдаются сбои в работе транзакционных терминалов самообслуживания ОАО «Российские железные дороги» по продаже билетов на поезда дальнего следования. В компании просят пассажиров при покупке билетов на вокзалах пользоваться услугами касс.