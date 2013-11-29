Пассажирам РЖД не рекомендуют заказывать билеты через терминалы
29 ноября 2013, 09:15ОбществоЕвгения
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В связи с обновлением программного обеспечения терминалы по покупке билетов на поезда дальнего следования временно не работают, сообщили в ОАО «РЖД».
Из-за обновления программного обеспечения в настоящее время наблюдаются сбои в работе транзакционных терминалов самообслуживания ОАО «Российские железные дороги» по продаже билетов на поезда дальнего следования. В компании просят пассажиров при покупке билетов на вокзалах пользоваться услугами касс.
Когда будет восстановлена работоспособность терминалов в настоящее время неизвестно, в компании отметили, что сообщат об этом дополнительно.
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