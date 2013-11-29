Покажите свой талант всем городу!

Поете, танцуете, исполняете акробатические номера, занимаетесь йогой, а может глотаете шпаги и читаете мысли? Не важно чем вы занимаетесь - расскажите о своих талантах всему Нижнему Тагилу! В нашем городе стартует телевизионное шоу «Мотив успеха» на телеканале ОТВ в Нижнем Тагиле. Генеральным партнером самого смелого проекта выступает оператор связи МОТИВ.

С декабря по июнь любой желающий сможет доказать, что он сильнее правил и показать свои способности в телеэфире. Конкурс проводится в 3 этапа: отборочный тур, полуфинал и финал.

Победителей определят жюри и горожане путем SMS голосования. Отметим, что при голосовании 1 голос абонента МОТИВ будет считаться за 2 голоса.

Также участников и победителей ждут ценные призы и памятные сувениры от сотового оператора.