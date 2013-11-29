После двух лет работы на УВЗ модернизировали уникальный пресс

Пресс усилием 10 тысяч тонн уникален. Изначально он был предназначен для изготовления деталей для спецтехники, однако специалисты Уралвагонзавода разработали и освоили на нем производство днищ цистерн. Сегодня на нем делают днища для всего спектра цистерн марки «УВЗ».

Модернизация данного оборудования началась в 2011 году. Ее осуществляют специалисты Уралвагонзавода и ЗАО ИПП «Компонент», г. Челябинск – предприятия, которое выиграло открытый конкурс на право проведения работ. В ходе первого этапа была обновлена гидравлическая система и система управления прессом. Улучшились условия труда машиниста: теперь в современной застекленной кабине он изолирован от шума, пыли и воздействия высокой температуры. На пульте вместо больших тяжелых рычагов установлены современные переключатели. Кроме того, весь производственный процесс визуализирован на компьютере. Это значительно облегчает контроль за работой пресса.

Второй этап, который начался в 2013 году, значительно облегчил труд цеховиков. Если раньше четырем термистам приходилось вручную зацеплять раскаленную заготовку, то теперь процесс автоматизирован. Также установлены системы управления гидронасосной аккумуляторной станции.

В результате модернизации пресса значительно повысились качество изготовления деталей, а также производительность труда. Обеспечена безопасная работа оборудования.