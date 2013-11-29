Regberry: подготовка документов для регистрации ООО и ИП бесплатно и самостоятельно

В отличие от многочисленных приложений, призванных упростить жизнь бизнесменов, ресурс www.regberry.ru открыт для бесплатного пользования. Не предусмотрена ни арендная плата, ни снятие денег за определённое количество операций. Причём работать с Regberry бесплатно могут как физические, так и юридические лица.

База документов включает все необходимые для регистрации ИП или ООО шаблоны, в подготовке которых участвовали высококвалифицированные регистраторы с многолетним опытом работы в заявленной сфере. Пользователю остаётся лишь заполнить данные шаблоны, введя свою информацию с опорой на подсказки системы. Вероятность распространённых ошибок сведена почти к нулю. Дополнительная информация поможет сориентироваться в нюансах процедуры и успешно пройти её с первого раза. Таким образом, регистрация ООО и ИП значительно упрощается и не требует на подготовительном этапе привлечения консультирующего специалиста.

Удобный, приятный и тщательно продуманный интерфейс не приводит пользователя в состояние растерянности. Для взаимодействия с Regberry не нужно иметь опыт работы с интернет-приложениями и багаж юридических знаний: всё постигается буквально на интуитивном уровне. Разработчики позаботились о том, чтобы все документы для регистрации ООО заполнялись полно, корректно, точно. Заявление на регистрацию ООО, протокол собрания учредителей, устав и другие документы отвечают требованиям актуальных законодательных актов.

Все документы хранятся на серверах немецкого хостинг-провайдера и доступны для пользователя в режиме 24/7. К их редактированию и распечатке можно приступить в любой удобный момент, задействовав для этого привычные программы. При необходимости все этапы создания документов можно пройти от начала до конца ещё раз — по-прежнему бесплатно.