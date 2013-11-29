Сегодня в 17:00 премьера подсветки Нижнетагильского драматического театра!

Конечно, многие уже успели увидеть возможности архитекутрно-художественной подсветки, но премьеры, как водится, носят торжественный характер. Приходите сегодня к 17:00 к зданию театра и посмотрите, как он заиграет всеми красками.

Отличное настроение, восторженные крики, овации и зрелищность - вот что вас ждет. И недаром, это же театр!