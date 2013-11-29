Сегодня в 17:00 премьера подсветки Нижнетагильского драматического театра!
29 ноября 2013, 15:05Обществоadmin3
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Сегодня в 17:00 всех тагильчан приглашают на премьеру подсветки Драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Конечно, многие уже успели увидеть возможности архитекутрно-художественной подсветки, но премьеры, как водится, носят торжественный характер. Приходите сегодня к 17:00 к зданию театра и посмотрите, как он заиграет всеми красками.
Отличное настроение, восторженные крики, овации и зрелищность - вот что вас ждет. И недаром, это же театр!
Хотите чтобы у вас дома тоже была красивая подсветка? Купите светодиодную ленту и прикрепите ее в понравившееся местечко, например, на кухне или в коридоре.
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