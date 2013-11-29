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Шлакоблок против сквозного проезда: в Нижнем Тагиле жители спорят о решении администрации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шлакоблок против сквозного проезда: в Нижнем Тагиле жители спорят о решении администрации

29 ноября 2013, 16:09Общество
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