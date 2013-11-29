Шлакоблок против сквозного проезда: в Нижнем Тагиле жители спорят о решении администрации

Самое интересное, что часть жильцов требовали этот шлакоблок для безопасности себя и детей, а другая часть жильцов после установки буквально взбунтовалась. Для наиболее объективного исследования данной проблемы журналист TagilCity.ru отправился в тот самый двор, а также связался с директором управляющей компании «Тагилстройсервис». Обо всем по порядку.

Двор, надо сказать, один из самых продуманных в Нижнем Тагиле: никакого парковочного хаоса, оборудованные места для стоянки, какие-то даже под замком (!), цивилизованные лестницы, соединяющие два уровня двора, а не горки. В общем, как и должно быть в нормальном дворе. Казалось бы, отчего людям переживать?

Но проблема здесь, как выяснилось, заключается в другом. Стоит отметить, что водитель, не знающий этого двора, может заплутать среди наставленных шлакоблоков. Однако у каждого из них, оказывается, есть свое предназначение. Напомним пользователям, улица Газетная, вдоль которой находится двор, имеет одностороннее движение, причем в сторону улицы Первомайская. Проезд по улице Серова – уже лет пять закрыт, там долгострой. Так, подъезжая во двор с улицы Первомайская и желая его проехать «насквозь», водитель столкнется со шлакоблоком. То же самое произойдет со стороны Красноармейской. Именно сквозной проезд стал главной причиной официальной установки преграды.

Дома по Газетной 37 и 39 когда-то собрали подписи, обращались сначала к нам, потом мы писали письмо в администрацию – нам ответа не было. Так, жильцы сами пошли в администрацию с разного рода протоколами. А администрация непосредственно согласовывала со всеми пожарными, скорой, МВД. Все эти документы у нас, кстати, есть. Писали и Носову, есть его подпись – он постановил Ленинскую администрацию согласовать все эти вопросы. Так, документы уже к нам в управляющую компанию пришли от Ленинской администрации, чтобы посодействовать в установке. Что мы и сделали. Кроме того, мы закрыли проезд от улицы Первомайская на Красноармейскую. Часть автомобилистов сквозным потоком проезжали там, ведь Газетная – односторонняя. А это в принципе недопустимо согласно ПДД. В свое время, когда жители возмущались, администрация Ленинского района была намерена даже направлять недовольных к нам – для проверки всех имеющихся по этому делу документов прокомментировал Дмитрий Алексеевич Строителев.

Кроме того, директор УК отметил, что подъезд ко всем домам есть: доберется и скорая, и пожарная. Да и многие жильцы уже, видимо смирились с тем, что им приходится делать круг по Карла Маркса или Ломоносова. Во дворе, как выяснилось, не так давно были проведены работы по укладке нового асфальта в рамках программы «1000 дворов». Автомобилисты начали гонять, к счастью, дело не доходило до инцидентов. Как оказалось, в данном случае всё продуманно.

У других жильцов на это есть своя точка зрения:

Кроме дома №39 в округе еще много домов, жители которых имеют машины. Нам неудобно ездить сюда на работу. Настолько всё беспардонно сделано, я не знаю почему. Ни скорая не проедет... ну а если пожар? Рядом - неблагополучное общежитие, вот не дай бог пожар. Нужно бить во все колокола говорит Татьяна, пользовательница, которая обратилась с этим вопросом.

Единственный вопрос, который возникает, как скорая или пожарная, подъезжающая к тому или иному дому, сможет заранее предугадать, с какой стороны ей совершить проезд. Ведь вряд ли бригада догадывается, что их на пути будет ждать шлакоблок. Конечно, как подтвердили в ГИБДД Нижнего Тагила, скорая помощь и иные службы могут проезжать во встречном движении по односторонней дороге. Но это – потеря времени, которая может стоить жизни. Вероятно, обеспокоенным жителям стоит сразу же предупреждать службы о таких особенностях двора. Просить администрацию отменить свое же решение, вероятно, не имеет смысла, тем более что безопасность пешеходов гораздо важнее, чем лишний километр по ближайшей двусторонней улице. К тому же реальность такова, что не все автолюбители отличаются вежливым вождением.

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