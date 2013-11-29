Тагильчане смогут воочию увидеть подарок П.Бажова А.Бондину: открылась уникальная выставка (ФОТО)
29 ноября 2013, 16:35Общество
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«Хранительница земных богатств» - так называется выставка, открывшаяся в мемориально-литературном музее писателя А.П. Бондина.
Она посвящена 135-летию со дня рождения уральского писателя Павла Бажова и знакомит посетителей с его жизнью и творчеством.
Среди экспонатов выставки – первое издание уральских сказов «Малахитовая шкатулка» 1939 года, преподнесенная автором в дар Алексею Петровичу Бондину, редкие фотографии и большое количество изделий декоративно-прикладного творчества по мотивам этих замечательных, всеми любимых сказов.
Выставка ориентирована на семейные посещения и на школьников. И здесь юных посетителей ждут не только экскурсии, но и игры и викторины на сообразительность и знание творчества писателей говорит автор экспозиции научный сотрудник музея-заповедника Марина Черкасова
Фотографии предоставлены отделом информации музея-заповедника
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