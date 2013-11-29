Тагильские водители понимают всю серьезность ситуации с пешеходами: статистика в наших руках

Озвученная проблема в Нижнем Тагиле буквально доведена до абсурда. Практически ежедневно на дорогах нашего города гибнут и травмируются люди, чаще всего по своей вине. Водитель, к сожалению, не обладает способностями кошки, в темноте он видит плохо. Фары ближнего света захватывают лишь малую часть дороги, в зону видимости которой практически не попадают люди. На водителей ложится большая ответственность, поэтому надо быть втройне внимательными, не превышать скорость, тормозить перед пешеходным переходом заранее, а не на нем.

Всё это было сказано уже тысячи раз, однако люди продолжают нарушать. Мало того, что переходят вне пешеходного перехода, они не пользуются специальными светоотражающими элементами. Так, вчера отделением пропаганды ГИБДД было проведено профилактическое мероприятия «Засветись», в ходе которого активисты встречали пешеходов на улице, повязывали им специальную ленту, а также проводили беседы о ПДД.

Вернемся к идее обратившегося в редакцию пользователя. Он предложил на каждом пешеходном переходе организовать специальную «корзинку», в которой будут лежать светоотражающие ленты или таблички. Так, пешеход, желая перейти и одновременно остаться живым, будет брать этот предмет и нести в «корзинку» на другой стороне, чтобы быть замеченным на дороге. Вопрос технического воплощения пока остается открытым, однако суть ясна.

Обратившись в отделение пропаганды ГИБДД с этой идеей, журналист TagilCity.ru получил весьма положительную реакцию. Инспекторы вообще всегда рады проявлению активности со стороны тагильчан, небезразличию, чувству самосохранения и ответственности. Данная идея, по словам инспектора Марины Антоненко, упирается только в финансовый вопрос. Дело в том, что в акции «Засветись» ленты были куплены на свои деньги, на деньги организаторов.

Очень приятно слышать, что люди подключаются к этому. Вчера тагильчане даже сами подходили и делали определенные предложения. Есть, конечно, люди неадекватно реагирующие. Вообще люди, которые не хотят жить – странные люди. А те, кто идут в ногу с нами – заслуживают уважения. Каждый взрослый человек может сам о себе позаботится – какую-то нашивочку сделать. Конечно, интереснее было бы, я соглашусь с вами на 150%, брать ленточку или табличку на пешеходном.

Но главная проблема еще и в том, что люди переходят дорогу в неустановленных местах. Самое страшное, что люди как хотели, так и пошли, а ведь пешеходный переход находится в зоне видимости. Не сложно же дойти 30-50 метров? Но почему-то люди оправдываются себя тем – «Я спешу!». Куда спешишь? На тот свет? Или домой, к детям? Пожилые люди вообще забывают о том, что у них прыткости не хватает, чтобы перебежать. На вчерашнем рейде они нам говорят – «Так ведь машина еще далеко!». Поймите, машина секунды едет, а вы переходите минуты.

По словам Марины Антоненко, одной из самых главных задач отделения пропаганды ГИБДД является напоминание людям о правилах дорожного движения. Инспекторы хотят «вложить в головы» понимание того, что безопасность на дороге – превыше всего. Кто-то будто наперекор продолжает нарушать.

А ведь жизнь прекрасна и удивительна. Нам дается один шанс прожить, и вот так его оставить на дороге – обидно! Говоришь людям, а они ругаются, оскорбляют. На рейдах вообще заявляют, что нам лишь бы деньги собрать. Да зачем мне ваши деньги?!

Количество автомобилей увеличивается. Ежедневно регистрируется 160 машин, а 130 тысяч официально стоит на регистрации в Нижнем Тагиле. За ноябрь на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа погиб 31 человек. «Неужели трудно понять, что тебя не видно? Зачем ходить по краю дороги в темной одежде?»

Люди не думают ни о ком, кроме себя. А ведь водитель случайно собьет, и всю жизнь будет носить это в сердце. Почему – «Мне удобно - я пошел»? В отделении пропаганды нас трое – на 400 тысяч населения. Всем объяснить, вложить в голову сложно. И то в этот раз мы стараемся максимально охватить – сегодня в шесть вечера родительское собрание. Через взрослое население пытаемся донести.

В заключение остается добавить, что каждый должен думать своей головой - и пешеход, и водитель. Не стоит полагать, что несчастье может обойти стороной. Возможно, большая часть погибших и пострадавших по своей вине так и думала. Тагильчане, будьте разумны!