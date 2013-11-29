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Тагильские водители понимают всю серьезность ситуации с пешеходами: статистика в наших руках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские водители понимают всю серьезность ситуации с пешеходами: статистика в наших руках

29 ноября 2013, 11:30Общество
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