Трилобиты, брахиоподы и зубы древних акул: в Нижнем Тагиле открылся подводный мир

Значение Мирового океана в жизни людей огромно. Существует несколько гипотез происхождения жизни на нашей планете, но все они сходятся на том, что место её возникновения – в воде. Именно в океане, под непригодной еще для дыхания атмосферой, миллиарды лет назад возникла жизнь – и, стремительно развиваясь, двинулась в свое будущее.

Жизнь кипит здесь от поверхностной пленки воды до 10-километровой глубины, здесь встречаются и мельчайшие, и самые крупные на планете растения и животные, а в глубине прячутся фантастически причудливые существа. Самые древние окаменелые остатки жизни, видимые невооруженным глазом, которые называются строматолитами, были найдены на Земле в осадочных породах, отложившихся на морском дне около 3,5 млрд. лет назад.

И сейчас в отложениях известковых пород, которые когда-то были дном океана находят множество окаменелых остатков обитателей моря. Некоторых из них Вы увидите на выставке «Подводный мир», на которой представлено более 200 экспонатов. Это не только окаменелости: трилобиты, брахиоподы, белемниты, зубы древних акул, но и также раковины современных двустворчатых и брюхоногих моллюсков, некоторые виды рыб, кораллы.

Кстати, на выставке представлены экспонаты Нижнетагильского музея-заповедника, музея Городской станции юных туристов «Полюс» и коллекционеров города.