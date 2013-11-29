Завод бурового оборудования " ПРОГРЕСС" приступил к выпуску мини-эксакаваторов

С 1 Ноября 2013 года Завод бурового оборудования " ПРОГРЕСС" приступил к выпуску столь востребованных на отечественном рынке мини-экскаваторов.

На сегодняшний день освоен выпуск двух моделей мини-экскаваторов, но в ближайшей перспективе намечен выпуск еще не менее двух моделей.

Также мы рады сообщить, что с 1 Сентября 2013 года на нашем предприятии запущено производство модернизированных малогабаритных буровых установок.

Модернизация коснулась следующих узлов:

- системы управления буровой установки

- защиты двигателя

- мест для транспортировки буровых штанг и бурового инструмента, непосредственно для транспортировки их на самой буровой установке.