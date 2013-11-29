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Завод бурового оборудования " ПРОГРЕСС" приступил к выпуску мини-эксакаваторов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завод бурового оборудования " ПРОГРЕСС" приступил к выпуску мини-эксакаваторов

29 ноября 2013, 14:25ОбществоАнна Владимировна
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