«Звездных» мастеров Нижнего Тагила поздравили с юбилеем (ФОТО)
Известные тагильские скульпторы, члены Союза художников России Анатолий Неверов, Владимир Павленко и живописец Наталья Бортнова накануне отметили свои юбилеи. Все они в прошлом – выпускники одного из старейших художественных учебных заведений края, Уральского училища прикладного искусства. Именно там юбилярам вручили подарки и произнесли в их честь теплые слова.
По случаю знаменательного события в стенах колледжа состоялось открытие персональной выставки Натальи Бортновой «Мир многолик…», которая послужила ярким и содержательным фоном для поздравлений. Цветы на холсте и живые авторские композиции из роз и хризантем в руках «виновников» торжества удачно дополняли друг друга, подчеркивая, что мир вокруг действительно многолик, а благодаря талантливым и успешным людям еще и прекрасен.
Начальник управления культуры Администрации города В.И. Капкан отметил весомый личный вклад каждого из чествуемых в художественную культуру города и профессиональную подготовку молодых специалистов, а также вручил Почетные грамоты Главы города Нижний Тагил и управляющего Горнозаводским управленческим округом. Слова поздравлений звучали от представителя Фонда скульпторов России «Единение» Николая Тютнева, приехавшего в Нижний Тагил с идеей проведения фестиваля, который мог бы объединить бывших и настоящих воспитанников учебного заведения и коллег.
Оригинальным подарком юбилярам от педагогического коллектива колледжа стал своеобразный музыкальный сувенир в исполнении студенток Нижнетагильского колледжа искусств Лейлы Бургардт и Екатерины Доморенок, покоривший сердца всех, кто, затаив дыхание, слушал их удивительное пение.
Фотографии с официального сайта города
Хорошо, когда юбилей - официальное мероприятие, со множеством приглашенных знаменитостей. Но, как утверждает www.tamada-gromov.ru, даже маленькому домашнему мероприятию нужен тамада на юбилей. Благодаря нему именинник, несомненно, вновь почувствует себя молодым - а не это ли цель празднования?