«Звездных» мастеров Нижнего Тагила поздравили с юбилеем (ФОТО)

По случаю знаменательного события в стенах колледжа состоялось открытие персональной выставки Натальи Бортновой «Мир многолик…», которая послужила ярким и содержательным фоном для поздравлений. Цветы на холсте и живые авторские композиции из роз и хризантем в руках «виновников» торжества удачно дополняли друг друга, подчеркивая, что мир вокруг действительно многолик, а благодаря талантливым и успешным людям еще и прекрасен.

Начальник управления культуры Администрации города В.И. Капкан отметил весомый личный вклад каждого из чествуемых в художественную культуру города и профессиональную подготовку молодых специалистов, а также вручил Почетные грамоты Главы города Нижний Тагил и управляющего Горнозаводским управленческим округом. Слова поздравлений звучали от представителя Фонда скульпторов России «Единение» Николая Тютнева, приехавшего в Нижний Тагил с идеей проведения фестиваля, который мог бы объединить бывших и настоящих воспитанников учебного заведения и коллег.

Оригинальным подарком юбилярам от педагогического коллектива колледжа стал своеобразный музыкальный сувенир в исполнении студенток Нижнетагильского колледжа искусств Лейлы Бургардт и Екатерины Доморенок, покоривший сердца всех, кто, затаив дыхание, слушал их удивительное пение.

Фотографии с официального сайта города