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Новости Нижнего Тагила

Евгений Петросян объяснил Сергею Носову суть шутки про чудилу из Нижнего Тагила

29 ноября 2017, 23:40Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,Свердловская область,юмор,шутка,артисты,эстрада
Мэр Нижнего Тагила упрекнул юмористов в формировании негативного образа города. Отдельно выделил Сергей Носов шутки Евгения Петросяна про «чудилу из Нижнего Тагила» и пародию на название города в исполнении актёров «Нашей Раши».

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, выступая перед журналистами, заявил, что негативный образ города формируют юмористы телевидения и эстрады. В частности, мэр упомянул шутку Евгения Петросяна про «чудилу из Нижнего Тагила» и шоу «Наша Раша», где неадекватные туристы кричат «Тагиииил».

Евгений  Ваганович попытался объяснить Носову, что не закладывал в свой номер злого умысла и не хотел нанести оскорбление Нижнему Тагилу.

Никакого злого умысла этот монолог не несёт. Что, в Нижнем Тагиле нет чудил? Во фразе про чудилу из Нижнего Тагила имеется в виду персонаж, а не сам город. Этот персонаж с юмором. По отношению к Нижнему Тагилу там нет никаких насмешек. Это в рифму просто, -- пояснил артист.


Сергей Светлаков в ответ на слова Носова сказал, что фраза «Тагииил» наоборот бесплатно рекламирует город и делает его узнаваемым, как среди россиян, так и заграницей, передаёт «Облгазета».

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