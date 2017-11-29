Евгений Петросян объяснил Сергею Носову суть шутки про чудилу из Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, выступая перед журналистами, заявил, что негативный образ города формируют юмористы телевидения и эстрады. В частности, мэр упомянул шутку Евгения Петросяна про «чудилу из Нижнего Тагила» и шоу «Наша Раша», где неадекватные туристы кричат «Тагиииил».



Евгений Ваганович попытался объяснить Носову, что не закладывал в свой номер злого умысла и не хотел нанести оскорбление Нижнему Тагилу.





Никакого злого умысла этот монолог не несёт. Что, в Нижнем Тагиле нет чудил? Во фразе про чудилу из Нижнего Тагила имеется в виду персонаж, а не сам город. Этот персонаж с юмором. По отношению к Нижнему Тагилу там нет никаких насмешек. Это в рифму просто, -- пояснил артист.



Сергей Светлаков в ответ на слова Носова сказал, что фраза «Тагииил» наоборот бесплатно рекламирует город и делает его узнаваемым, как среди россиян, так и заграницей, передаёт «Облгазета».