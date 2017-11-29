Конкурс на подрядчика для содержания кладбищ объявлен в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле объявлен аукцион на подрядчика, который в 2018 году займется содержанием кладбищ.

Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок. Согласно документам, начальная цена контракта 28,5 млн рублей.





Победитель электронного аукциона определится 14 декабря. Ему будет поручено содержание шести городских кладбищ, а также нескольких погостов на близлежащих территориях – в поселках Висимо-Уткинск и Уралец, деревне Усть-Утка, селе Серебрянка и других населенных пунктах.





Подрядчик должен будет обеспечивать чистоту на территории и проводить сезонные работы: убирать снег зимой, летом скашивать траву. Ожидается, что в 2018 году на кладбищах появится 25 контейнеров для сбора отходов. На новом участке кладбища «Центральное» запланирована вырубка леса на площади 4 га, а также установка металлического забора длиной 402 метра.





Согласно проекту бюджета, на создание и содержание захоронений, а также организацию ритуальных услуг в Нижнем Тагиле до 2024 года выделено 65 млн рублей. Из них 40 млн будут потрачены на содержание кладбищ, а 25 млн уйдут на строительство новых.