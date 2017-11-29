Находящийся под подпиской о невыезде бард Новиков месяц не появлялся в Екатеринбурге

Бард Александр Новиков 31 октября улетел на концерт в Москву. После выступления в столице артист не вернулся в Екатеринбург. На протяжении месяца его местоположение остаётся неизвестным.



Шансонье находится под подпиской о невыезде, так как является обвиняемым в уголовном деле по факту мошенничества со средствами пайщиков ЖК «Бухта Квинс», передаёт Ura.ru.



Следственный комитет России по Свердловской области отказался комментировать данную ситуацию. Никаких конкретных ответов не поступило и от пресс-секретаря Александра Новикова.