Свердловчане задолжали 2,7 миллиарда рублей за капитальный ремонт

В Свердловской области усилился сбор задолженностей за капитальный ремонт. Его сумма составляет 2 млрд 700 тыс рублей, а по Екатеринбургу - 1 млрд.

В 2017 году план по ремонту многоквартирных домов Екатеринбурга выполнен только на 50%, закончены работы в 416 домах города. Планируется, что процент выполнения работ увеличится до 90% к началу декабря, в основной период сдачи объектов.



Сотрудники Регионального фонда капитального ремонта считают, что основными сложностями проведения работ являются недоработка домов прошлых лет, сложности с домами, считающимися объектами культурного наследия, конфликты с жильцами домов, нехватка специалистов и денег на ремонт.



Когда было получено финансирование в размере 50 млн. рублей, работа по капитальному ремонту ускорилась. Теперь задолженность Екатеринбурга за капитальный ремонт составляет 33% от общей доли, сообщает «Комсомольская правда».