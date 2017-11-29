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Новости Нижнего Тагила

Свердловчане задолжали 2,7 миллиарда рублей за капитальный ремонт

29 ноября 2017, 14:30Добавить новость
деньги,Екатеринбург,ремонт,Свердловская область,капитальный ремонт,долг,дом

В Свердловской области усилился сбор задолженностей за капитальный ремонт. Его сумма составляет 2 млрд 700 тыс рублей, а по Екатеринбургу - 1 млрд.

В 2017 году план по ремонту многоквартирных домов Екатеринбурга выполнен только на 50%, закончены работы в 416 домах города. Планируется, что процент выполнения работ увеличится до 90% к началу декабря, в основной период сдачи объектов.

Сотрудники Регионального фонда капитального ремонта считают, что основными сложностями проведения работ являются недоработка домов прошлых лет, сложности с домами, считающимися объектами культурного наследия, конфликты с жильцами домов, нехватка специалистов и денег на ремонт.

Когда было получено финансирование в размере 50 млн. рублей, работа по капитальному ремонту ускорилась. Теперь задолженность Екатеринбурга за капитальный ремонт составляет 33% от общей доли, сообщает «Комсомольская правда».

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