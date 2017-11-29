Тагильчане вторую неделю живут без газа после проверки АО «Газэкс»

АО «Газэкс» оставило без газа жильцов многокваритирного дома Нижнего Тагила после плановой проверки оборудования. Газ был отключен во всех квартирах подъезда в доме по улице Зари, 83.

Жители многоэтажки уже почти две недели не имеют возможности пользоваться газом. Как утверждают жильцы, коммунальное благо во всем подъезде было отключено после проверки АО «Газэкс» газового оборудования в квартирах.

По данным АО «Газэкс», техобслуживание – обязательная плановая процедура, которая позволяет дать гарантию, что все газовое оборудование в этом доме исправно, либо, наоборот, требует устранения неисправностей. Однако, по словам жителей, никто из соседей не знал о предстоящей проверке, во время которой необходимо присутствовать дома.

Без предварительного уведомления населения пришли работники Газэкса. Заранее о проверке не было объявления. Объявление появилось в день самой проверки 15 ноября, когда пошли по квартирам. Рабочий день, дома никого не бывает, как правило, люди работают. Я сейчас в декрете, поэтому днем была дома. Впустила в квартиру, проверили, потребовали заключить договор. Штамп в книжке не поставили, -- поделилась жительница дома Екатерина.

Не получив доступ к некоторым квартирам, сотрудники АО «Газэкс» перекрыли газовый стояк в одном из подъездов.

В данном доме не был обеспечен доступ в ряд квартир. В условиях неудовлетворительной опрессовки для обеспечения безопасности специалисты были вынуждены отключить квартиры по стоякам, -- сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ АО «Газэкс».

В отделе по связям с общественностью и СМИ АО «Газэкс» ответили, что предстоящая проверка оборудования анонсировалась заранее.

Телефонограмма о проведении ТО по адресу Нижний Тагила, ул. Зари, 83 была направлена в управляющую компанию, на информационных досках были размещены объявления о предстоящей ревизии, -- сообщила советник генерального директора по связям с общественностью СМИ Елена Неволина.

После внезапной для жителей дома проверки с последующим перекрытием газового стояка для всего подъезда, сотрудникам газовой службы так и не удалось попасть в квартиры всех жильцов.

Газ до сих пор не включили. Объявились жильцы одной из квартир, к которым не попали газовщики. На другом этаже так никто и не объявился, и из-за них у нас нет газа. Мы воткнули им в дверь записки, чтобы они увидели, когда вернутся, что люди из-за них без газа живут. Но там, может быть, вообще никто не живет, и неизвестно, когда будут. Я не представляю, какие счета сейчас придут за электроэнергию. Готовлю в мультиварке или с помощью электропечи. Или бы я на газу поставила и все бы сразу сварила, или в мультиварке все по очереди приходится, -- рассказала о проблеме отсутствия газоснабжения жительница дома.

Напомним, подобная ситуация не единичная, жителям Вагонки уже приходилось оставаться без газового снабжения после проверки газового оборудования в доме.