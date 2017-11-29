Тагильский кинотеатр «Красногвардеец» выиграл федеральный грант в 5 млн рублей

Итоги конкурсного отбора были подведены 20 ноября. Организатором мероприятия стал «Фонд социально-экономической поддержки отечественной кинематографии» в России.



По итогам всероссийского конкурса «Красногвардеец» выиграл федеральный грант в 5 млн рублей на приобретение цифрового оборудования. Средства будут направлены не из бюджета города, а из отдельного федерального фонда.



Как отметила начальник Управления культуры города Светлана Юрчишина, после проведения ремонта «Красногвардеец» наконец сможет составить здоровую конкуренцию частным кинотеатрам города.