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Новости Нижнего Тагила

Тагильский кинотеатр «Красногвардеец» выиграл федеральный грант в 5 млн рублей

29 ноября 2017, 18:30Добавить новость
бюджет,город,деньги,Нижний Тагил,Красногвардеец,федеральный бюджет,грант,Светлана Юрчишина
Тагильский кинотеатр «Красногвардеец» выиграл грант в 5 млн рублей, который будет выделен в 2018 году из федерального бюджета.

Итоги конкурсного отбора были подведены 20 ноября. Организатором мероприятия стал «Фонд социально-экономической поддержки отечественной кинематографии» в России.

По итогам всероссийского конкурса «Красногвардеец» выиграл федеральный грант в 5 млн рублей на приобретение цифрового оборудования. Средства будут направлены не из бюджета города, а из отдельного федерального фонда.


Как отметила начальник Управления культуры города Светлана Юрчишина, после проведения ремонта «Красногвардеец» наконец сможет составить здоровую конкуренцию частным кинотеатрам города. 

 

Вручение гранта будет проходить в начале 2018 года, и уже в мае я вас всех приглашаю в обновленный «Красногвардеец». Это огромная победа, потому что данный грант позволил спасти учреждение и дал ему толчок для нового развития, -- рассказала начальник Управления культуры Светлана Юрчишина.

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