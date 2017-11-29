«Уралстроймонтаж» не завершил ремонт насосной станции в селе Покровское в срок (ФОТО)

Восстановление насосной станции в селе Покровское-1 должно было завершиться еще летом, однако работы на объекте «Уралстроймонтаж» еще не закончил.

Проверку объекта 29 ноября провел глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Как оказалось, объект около недели функционирует в тестовом режиме, но до сих пор не сдан в эксплуатацию. На наносной станции пока не установлены приборы учета и система диспетчеризации.





Согласно документам, восстановление объекта должно было завершиться 1 июля 2017 года. Как пояснил глава Нижнего Тагила Сергей Носов, если работы не будут выполнены до конца года, горожане будут вынуждены переплачивать за услуги водоснабжения.





Подрядчику поручено до 20 декабря завершить работы по контракту, после чего станция будет сдана в эксплуатацию, пишет ИА «Все новости».





Напомним, ранее недочеты были найдены и после ремонта дорог на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. Мэрия города обязала «Уралстроймонтаж» устранить все замечания в 2018 году.





Фото: ИА «Все новости»