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Новости Нижнего Тагила

Юный тагильчанин номинирован на премию «Созвездие мужества-2017»

29 ноября 2017, 17:30Добавить новость
дети,Екатеринбург,конкурс,МЧС,Нижний Тагил,пожар,ребенок,Свердловская область,фестиваль

30 ноября в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Созвездие мужества-2017», где назовут победителей в рамках областного этапа.

По данным «Областной газеты», на фестивале пройдет награждение в 50 номинациях. Всего в номинанты премии выдвинуты 14 свердловчан, в том числе и дети.

Среди них есть тагильчанин Кирилл Пономарев, который спас при пожаре маленькую сестру и дедушку-инвалида. А также житель Верхней Салды Никита Тарасов, спасший в июле 2017 года тонущего человека. Всем победителям будут вручены медали МЧС России.

В рамках фестиваля «Созвездие мужества-2017» также определятся лучшие представители среди пожарной охраны, начальников караула, инспекторов по маломерным судам и других профессий МЧС России. Специальные номинации найдут своих героев среди лучших волонтеров и общественников.

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