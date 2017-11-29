Юный тагильчанин номинирован на премию «Созвездие мужества-2017»

30 ноября в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Созвездие мужества-2017», где назовут победителей в рамках областного этапа.

По данным «Областной газеты», на фестивале пройдет награждение в 50 номинациях. Всего в номинанты премии выдвинуты 14 свердловчан, в том числе и дети.



Среди них есть тагильчанин Кирилл Пономарев, который спас при пожаре маленькую сестру и дедушку-инвалида. А также житель Верхней Салды Никита Тарасов, спасший в июле 2017 года тонущего человека. Всем победителям будут вручены медали МЧС России.



В рамках фестиваля «Созвездие мужества-2017» также определятся лучшие представители среди пожарной охраны, начальников караула, инспекторов по маломерным судам и других профессий МЧС России. Специальные номинации найдут своих героев среди лучших волонтеров и общественников.