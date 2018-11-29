Более 410 млн руб. запланированы на обеспечение безопасности в школах Нижнего Тагила

410 млн рублей будут направлены на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Нижнего Тагила в 2019 году, эту сумму озвучила замначальника управления образованием Татьяна Гура.

На выполнение противопожарных мероприятий и предписаний пожнадзора выделены 36 млн 974 тыс. рублей. 62 млн 368 тыс. 900 рублей - эти средства направляются на ремонт и обслуживание тревожных кнопок, сигнализаций, ограждение территорий, оборудование системы контроля доступа, реконструкцию и обновление автогородков. На проведение ремонтных работ и на подготовку сметной документации предусмотрены средства в объеме 77 млн 860 тыс. рублей, рассказала заместитель начальника.

Помимо данных средств на обеспечение безопасности и установку видеонаблюдения также запланировано финансирование от Управления городским хозяйством и Центра обслуживания зданий и помещений.

Также стоить отметить, что по другим планам распределения средств также предусмотрены деньги на ремонт и установку системы видеонаблюдения. По управлению городским хозяйством на эти цели предусмотрено 192 млн 970 тыс. рублей и по Центру обслуживания зданий и помещений предусмотрено 110 млн 16 тыс. рублей на установку системы видеонаблюдения,пояснила Гура.

Кроме того, на заседании в госдуме был поднят вопрос недостаточного освещения спортивных площадок у школ в Нижнем Тагиле. Дети, занимающиеся во вторую смену, испытывают трудности из-за того, что уроки по физкультуре проходят в темное время суток.

Строящиеся спортивные площадки оснащены наружным освещением согласно проекту. Территории образовательных учреждений освещались наружным освещением, которое не находилось на их балансе. Осветительные приборы находились за территорией учреждений. На сегодняшний день реестр данных осветительных точек сформирован, находится в муниципальном имуществе, и решается вопрос по дальнейшему обслуживанию. По школам ведется ремонт освещений тех точек, которые находятся на территории учреждений, они у нас учтены в ремонтных работах. Но понятно, что этих средств очень мало, поэтому мы стараемся поэтапно освещение менять,сообщила Татьяна Гура.

В завершении доклада замначальника Управления образованием рассказала, что запланировано достаточно средств на устранение предписаний пожарного надзора, однако ежегодно список недочетов обновляется.