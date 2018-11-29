Долг тагильчан за услуги ЖКХ составил 264 млн рублей и вырос на 15,2% в 2018 году
За 3 квартала 2018 года долг тагильчан за услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом увеличился на 15,2%. Общая сумма задолженности за девять месяцев составила 264 млн рублей.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Егор Копысов прокомментировал ситуацию с неуплатой услуг ЖКХ в Нижнем Тагиле.
Кроме этого, мы продолжаем объяснять тагильчанам, что растущие долги негативно влияют как на содержание жилого фонда, так и на инфраструктуру поставщиков тепла, воды и электроэнергии, что в дальнейшем может пагубно сказаться на качестве их услуг, подчеркнул Егор Копысов.
Управляющие компании продолжают бороться с должниками Нижнего Тагила. За 9 месяцев 2018 года было заключено 5 966 соглашений о реструктуризации долга по квитанциям ЖКХ на сумму 264 млн рублей. Таким образом удалось вернуть только 2,5 млн рублей.
На жителей Нижнего Тагила, которые задолжали за услуги ЖКХ, было направлено 2 494 исковых заявлений в суд на общую сумму 92 млн рублей. Через судебные разбирательства удалось взыскать около одиннадцати млн рублей.
ЖКХ продолжает работу по ограничению предоставления своих услуг должникам. 3 551 квартира была лишена ресурсов со стороны ЖКХ. Данный способ помог взыскать девять млн рублей, сообщает администрация Нижнего Тагила.
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