Долг тагильчан за услуги ЖКХ составил 264 млн рублей и вырос на 15,2% в 2018 году

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Егор Копысов прокомментировал ситуацию с неуплатой услуг ЖКХ в Нижнем Тагиле.

Кроме этого, мы продолжаем объяснять тагильчанам, что растущие долги негативно влияют как на содержание жилого фонда, так и на инфраструктуру поставщиков тепла, воды и электроэнергии, что в дальнейшем может пагубно сказаться на качестве их услуг, подчеркнул Егор Копысов.

Управляющие компании продолжают бороться с должниками Нижнего Тагила. За 9 месяцев 2018 года было заключено 5 966 соглашений о реструктуризации долга по квитанциям ЖКХ на сумму 264 млн рублей. Таким образом удалось вернуть только 2,5 млн рублей.

На жителей Нижнего Тагила, которые задолжали за услуги ЖКХ, было направлено 2 494 исковых заявлений в суд на общую сумму 92 млн рублей. Через судебные разбирательства удалось взыскать около одиннадцати млн рублей.