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Долг тагильчан за услуги ЖКХ составил 264 млн рублей и вырос на 15,2% в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Money thousand rubles ruble five thousand rubles 1648163

Долг тагильчан за услуги ЖКХ составил 264 млн рублей и вырос на 15,2% в 2018 году

Сегодня, 22:12ОбществоФото: maxpixel.net
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