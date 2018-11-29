Едва не сбивший ребенка водитель маршрутки №49 в Нижнем Тагиле будет уволен

На сегодняшний день личность водителя устанавливается.

Сейчас ищем эту машину, водителя. Смотрим, кто был в это время. Когда найдем нарушителя, он будет уволен, так как несоблюдение правил дорожного движения не допустимо,сообщили TagilCity.ru в службе безопасности ООО «Тагилтранском».

Мама девочки считает, что водитель маршрутки, чуть не сбивший и напугавший ее дочь, должен быть найден и наказан, именно поэтому она обратилась в СМИ Нижнего Тагила.