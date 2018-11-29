Едва не сбивший ребенка водитель маршрутки №49 в Нижнем Тагиле будет уволен
Сегодня, 11:42ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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После публикации TagilCity.ru служба безопасности транспортной компании организовала проверка по факту нарушения ПДД водителем маршрутки №49, который чуть не сбил на пешеходном переходе 10-летнюю тагильчанку.
Сюжеты: Нижний Тагил
На сегодняшний день личность водителя устанавливается.
Сейчас ищем эту машину, водителя. Смотрим, кто был в это время. Когда найдем нарушителя, он будет уволен, так как несоблюдение правил дорожного движения не допустимо,сообщили TagilCity.ru в службе безопасности ООО «Тагилтранском».
Мама девочки считает, что водитель маршрутки, чуть не сбивший и напугавший ее дочь, должен быть найден и наказан, именно поэтому она обратилась в СМИ Нижнего Тагила.
Вина водителя, я считаю, очевидна. Машин на 49 маршруте немного и определить нарушителя можно. Ребенок, слава богу, травмы не получил, но она сильно испугалась,рассказала редакции TagilCity.ru Людмила, мама школьницы.
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