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Едва не сбивший ребенка водитель маршрутки №49 в Нижнем Тагиле будет уволен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Road sign 325400 960 720

Едва не сбивший ребенка водитель маршрутки №49 в Нижнем Тагиле будет уволен

Сегодня, 11:42ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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