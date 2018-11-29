Екатеринбурженка Дарья Клюкина в латексе соблазнила Диму Билана
Сегодня, 11:07ОбществоФото: Кадр из клипа Димы Билана/bilanofficial
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина снялась в клипе Димы Билана. Вместе с ней в съемках принимала участие еще одна участница шоу «Холостяк» - Виктория Короткова.
Сюжеты: Екатеринбург
По сюжету клипа певец и модель встречаются на вечеринке, и между ними возникает электрический разряд, который сопровождает их повсюду. Заканчивается клип тем, что Дарья приезжает к певцу одетая в латекс.
Как сообщают организаторы съемок, клип насыщен спецэффектами. Уже в первые часы выхода ролик набрал более 15 000 просмотров.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: bilanofficial
Для екатеринбурженки Дарьи это не первый опыт съемок в клипах, ранее она снялась в ролике на песню Вована из сериала «Реальные пацаны».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей