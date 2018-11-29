Екатеринбурженка Дарья Клюкина в латексе соблазнила Диму Билана

По сюжету клипа певец и модель встречаются на вечеринке, и между ними возникает электрический разряд, который сопровождает их повсюду. Заканчивается клип тем, что Дарья приезжает к певцу одетая в латекс.

Как сообщают организаторы съемок, клип насыщен спецэффектами. Уже в первые часы выхода ролик набрал более 15 000 просмотров.

Видео Видео: bilanofficial