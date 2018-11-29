Экс-директор нижнесергинской компании обвиняется в неуплате 17,9 млн рублей налогов
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pxhere.com
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Бывший директор ООО «Ликон Пром» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере практически 18 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд, но владелица компании свою вину не признаёт.
Согласно данным, которые установили следователи, подозреваемая за период с 2013 по 2014 года уклонилась от уплаты налогов, внося в декларации неверные сведения и подавая их в налоговые органы. В соответствии со ст. 199 УК РФ сумма неуплаченных сборов в размере 17,9 млн признаётся особо крупной.
Подозреваемая в ходе предварительного следствия вину не признала и возмещать долги добровольно отказалась. На основании этого прокуратура Нижнесергинского района направила исковое заявление о взыскании с женщины в пользу казны дохода в размере задолженности. На данный момент, собранные в ходе следствия материалы, направлены судье для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуру Свердловской области.
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