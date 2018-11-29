Экс-директор нижнесергинской компании обвиняется в неуплате 17,9 млн рублей налогов

Согласно данным, которые установили следователи, подозреваемая за период с 2013 по 2014 года уклонилась от уплаты налогов, внося в декларации неверные сведения и подавая их в налоговые органы. В соответствии со ст. 199 УК РФ сумма неуплаченных сборов в размере 17,9 млн признаётся особо крупной.