Компания БНП заплатит 1,7 млн за некачественный ремонт дома жителя поселка Горный Щит

В апреле 2016 года пострадавший заключил договор с «БНП» на 2 238837 рублей. Работы были закончены к лету того же года. Однако в ходе проживания в доме заказчик заметил недостатки ремонта и потребовал их устранения.

Так как исполнитель отказался от выполнения требований. Мужчина направил иск в суд, в котором просил взыскать с ответчика убытки в размере стоимости восстановительных работ – 734 778 рублей, неустойку за период с апреля 2017 года по апрель 2018 года – 2 238 837 рублей, затраты на проведение досудебных экспертиз – 53 750 рублей, а также компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. Всего сумма превысила 3 000 000 рублей.