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Компания БНП заплатит 1,7 млн за некачественный ремонт дома жителя поселка Горный Щит
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Architecture vacation residence building home roof 1353389

Компания БНП заплатит 1,7 млн за некачественный ремонт дома жителя поселка Горный Щит

Сегодня, 13:00ОбществоФото: maxpixel.net
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