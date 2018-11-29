Перенесший удаление части мозга после ДТП в Екатеринбурге ребенок пришел в сознание

Отец ребенка рассказал, что его сын пришел в сознание, но восстанавливается очень медленно. Мальчик перенес две операции на мозге и две недели находился в коме.

Это второе рождение и очень медленное. Без прогнозов. Не для слабонервных, рассказал мужчина.

Также стало известно, что накануне к ребенку в палату приезжал батюшка, который совершил обряд крещения.

Мать ребенка, которая тоже пострадала в той аварии, находится в сознании. Со слов ее мужа, она самостоятельно питается, у нее работают руки и ноги. Сейчас все усилия врачей направлены на восстановление пораженного органа.

Женщина находится на искусственной вентиляции легких, но уже по несколько часов в день пытается дышать сама. Также медики диагностировали у матери малыша травму позвоночника, но лечить ее будут позже, после восстановления организма, сообщает муж пострадавшей. Общее состояние молодой женщины по-прежнему оценивается как тяжелое.