«По стакану в день»: Куйвашев предложил напоить жителей Свердловской области молоком
Губернатор Евгений Куйвашев предложил ввести в Свердловской области программу оздоровления «Стакан молока в день».
На заседании областного правительства губернатор Свердловской области предложил главам министерств рассмотреть возможность реализации новой оздоровительной программы, которая предполагает выделение каждому жителю региона по станану уральского молока ежедневно.
Уральское молоко – одно из самых лучших в России. Предлагаю программу «Один стакан молока в день»,сказал Куйвашев.
Предполагается, что финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Однако механизм работы программы пока не разработан. Заняться этим губернатор поручил главам министерств.
Возможно, что для начала проект будет запущен в школах и столовых при профильных учебных заведениях, информирует «Наша газета».
Между тем, в настоящий момент почти четверть свердловских детей имеет риск развития патологий.