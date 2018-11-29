«По стакану в день»: Куйвашев предложил напоить жителей Свердловской области молоком

На заседании областного правительства губернатор Свердловской области предложил главам министерств рассмотреть возможность реализации новой оздоровительной программы, которая предполагает выделение каждому жителю региона по станану уральского молока ежедневно.

Уральское молоко – одно из самых лучших в России. Предлагаю программу «Один стакан молока в день»,сказал Куйвашев.

Предполагается, что финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Однако механизм работы программы пока не разработан. Заняться этим губернатор поручил главам министерств.

Возможно, что для начала проект будет запущен в школах и столовых при профильных учебных заведениях, информирует «Наша газета».