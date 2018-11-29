Пострадавшая из-за коммунальной аварии екатеринбурженка находится в тяжелом состоянии
Сегодня, 21:22ОбществоФото: pixabay.com
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72-летняя жительница Екатеринбурга, которая получила ожоги в результате коммунальной аварии на улице Ломоносова, находится в тяжелом состоянии.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожилая пенсионерка получила ожоги 50% тела 28 ноября на улице Ломоносова в Екатеринбурге.
У нее ожоги второй и третьей степеней. Обварены руки и тело до груди! Я ездила к ней в ожоговый центр, мне дали там список необходимых лекарств для нее. Сказали, что шансы невелики, рассказала дочь пенсионерки.
Также пострадала 13-летняя девочка. Несовершеннолетней оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена домой.
СКР организовал проверку по факту получения термических ожогов гражданами Екатеринбурга в результате разлива горячей воды на Уралмаше, сообщает Znak.com.
Напомним, 28 ноября в Екатеринбурге на улицах Ломоносова и Победы произошел разлив горячей воды из-за прорыва трубы.
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